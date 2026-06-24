Vorsorgen um jeden Preis? Was wirklich zählt

20.000 Euro Starthilfe zum 18. Geburtstag? Was Eltern ihren Kindern wirklich für die Zukunft mitgeben sollten – und warum die beste Vorsorge nicht automatisch die mit der höchsten Rendite ist, sondern die, die zur finanziellen Realität der Familie passt.
Führerschein, Studium, erste Wohnung: Die meisten Eltern möchten ihren Kindern einen finanziellen Polster mitgeben und einen guten Start ins Erwachsenenleben ermöglichen. Vier von fünf legen daher regelmäßig Geld für den Nachwuchs zur Seite, so die Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer (WKO). Dabei komme es weniger auf die Höhe der einzelnen Beträge an: Entscheidend seien ein früher Beginn, Beständigkeit sowie das Stecken von Sparzielen. Ein Rechenbeispiel: Wer seinem Kind zum 18. Geburtstag 20.000 Euro mitgeben möchte, müsste ohne Verzinsung rund 93 Euro pro Monat zurücklegen.
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