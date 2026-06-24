Kann diese Insel-Idee wirklich funktionieren?

Öffentlicher Raum für über 60.000 Menschen

Brandstetter: „Linz braucht eine Insel, weil man einen Rückzugsort braucht, um sich von der Hitze, der Arbeit, der Politik und der allgemeinen Blödheit der Welt erholen zu können. Das Renaturierungsprojekt an der Traun ist ein Geschenk, das die Stadt annehmen sollte: mit öffentlichem Raum für über 60.000 Menschen. Eine Insel zum Baden, zum Sporteln, zum Feiern, zum Leben.“