Problemschüler (15) als Zündler: Was wird aus ihm?

Ein 15-jähriger Problemschüler hat in zweieinhalb Wochen seine Pflichtzeit erfüllt. Ein Anschlag mit Molotowcocktails auf sein Unterrichtsgebäude in Oberösterreich war der „Höhepunkt“ seiner Auffälligkeiten. Nun wird verhandelt, ob er nach der dritten Klasse überhaupt noch einen Abschluss macht bzw. wie es mit ihm weitergehen kann.
Was tun mit jenem 15-jährigen Schüler, der die Mittelschule Haid 1 in Ansfelden mit zwei Molotowcocktails abzufackeln versucht hat? „Das ist kein Dummerjungenstreich und kein Kavaliersdelikt. Da geht’s nicht nur um den Sachschaden, immerhin lebt der Schulwart im Gebäude“, sagt Bürgermeister Christian Partoll zur „Krone“, nachdem der 15-Jährige die Tat vom 23. April gestanden hat. Motiv: Angst vor dem Elternsprechtag und der Wunsch nach weiteren freien Tagen.
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