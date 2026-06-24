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Abschluss wackelt

Problemschüler (15) als Zündler: Was wird aus ihm?

Oberösterreich
24.06.2026 05:00
Zwei Brandbomben trafen die Tür der Mittelschule Haid 1. Feuer und Qualm richteten 1,7 Millionen ...
Zwei Brandbomben trafen die Tür der Mittelschule Haid 1. Feuer und Qualm richteten 1,7 Millionen Euro Sachschaden an.(Bild: FF Ansfelden)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Ein 15-jähriger Problemschüler hat in zweieinhalb Wochen seine Pflichtzeit erfüllt. Ein Anschlag mit Molotowcocktails auf sein Unterrichtsgebäude in Oberösterreich war der „Höhepunkt“ seiner Auffälligkeiten. Nun wird verhandelt, ob er nach der dritten Klasse überhaupt noch einen Abschluss macht bzw. wie es mit ihm weitergehen kann.

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Was tun mit jenem 15-jährigen Schüler, der die Mittelschule Haid 1 in Ansfelden mit zwei Molotowcocktails abzufackeln versucht hat? „Das ist kein Dummerjungenstreich und kein Kavaliersdelikt. Da geht’s nicht nur um den Sachschaden, immerhin lebt der Schulwart im Gebäude“, sagt Bürgermeister Christian Partoll zur „Krone“, nachdem der 15-Jährige die Tat vom 23. April gestanden hat. Motiv: Angst vor dem Elternsprechtag und der Wunsch nach weiteren freien Tagen.

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