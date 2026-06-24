Gall fehlt – aber 14 von 16 Auslandsprofis starten

Oberösterreich sei Dank! Denn wäre mit Mario Rossmann der neue Präsident nicht so überehrgeizig in sein neues Amt gestartet, würde es dieses Jahr keine rot-weiß-rote Medaillenjagd geben. So gehen jetzt aber am Samstag in Weißenbach die ebenfalls zur Road Cycling League zählenden Zeitfahrmeisterschaften und am Sonntag in Schwanenstadt die Straßen-„Staats“ über die Bühne.