Gall fehlt – aber 14 von 16 Auslandsprofis starten

Mit seinem historischen Auftritt beim Giro d‘Italia hatte sich Felix Gall endgültig in die Herzen der rot-weiß-roten Rad-Fans gefahren – bei den Staatsmeisterschaften am Samstag und Sonntag in Oberösterreich wird der Rad-Star aber nicht starten. Das Feld kann sich dennoch sehen lassen.
Oberösterreich sei Dank! Denn wäre mit Mario Rossmann der neue Präsident nicht so überehrgeizig in sein neues Amt gestartet, würde es dieses Jahr keine rot-weiß-rote Medaillenjagd geben. So gehen jetzt aber am Samstag in Weißenbach die ebenfalls zur Road Cycling League zählenden Zeitfahrmeisterschaften und am Sonntag in Schwanenstadt die Straßen-„Staats“ über die Bühne.
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