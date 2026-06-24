Vom Leerstand zum neuen Sommer-Hotspot am Badesee?

„Hier entsteht echtes Sundowner-Feeling“

Haidinger ist davon überzeugt, dass sein Lokal vor allem in den Abendstunden seinen besonderen Reiz entfalten wird: „Wenn die Sonne untergeht und die Musik läuft, entsteht hier ein echtes Sundowner-Feeling.“ Sein Ziel: Die Gäste sollen nach dem Baden nicht gleich nach Hause fahren, sondern den Tag am See ausklingen lassen. Darüber hinaus kann das Lokal auch für Firmenfeiern, Sommerfeste und andere Veranstaltungen gebucht werden.