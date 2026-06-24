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Mit XXL-Sandterrasse

Vom Leerstand zum neuen Sommer-Hotspot am Badesee?

Oberösterreich
24.06.2026 15:01
Susanne Infanger (Mi.) verwöhnt ihre Gäste mit coolen Drinks und Eiskreationen.
Susanne Infanger (Mi.) verwöhnt ihre Gäste mit coolen Drinks und Eiskreationen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Der Pichlinger See gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Treffpunkten für Sonnenhungrige, Sportler und Erholungssuchende im Linzer Süden. Pünktlich zu Sommerbeginn gibt es dort nun auch abseits des Wassers einen neuen Anziehungspunkt: Mit „Günther’s – das Lokal am See“ hat Roman Haidinger dem ehemaligen Seewirt am Ostufer des Sees tatsächlich völlig neues Leben eingehaucht.

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Wo lange Zeit Stillstand herrschte, sorgen jetzt Sand unter den Füßen, Musik und Urlaubsfeeling direkt am Wasser für eine neue Atmosphäre – was sich auch beim gestrigen „Krone“-Lokalaugenschein bestätigte. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die Menschen abschalten können und für ein paar Stunden das Gefühl haben, im Urlaub zu sein“, erzählt Haidinger.

Die Sandterrasse bietet jede Menge Platz zum Entspannen.
Die Sandterrasse bietet jede Menge Platz zum Entspannen.(Bild: Markus Wenzel)

Keine klassische Seegastronomie
Sein Konzept, das er gemeinsam mit Betriebsleiterin Susanne Infanger umsetzt, zielt bewusst auf eine entspannte Atmosphäre statt klassische See-gastronomie ab. Herzstück ist die großzügige XXL-Sandterrasse, die gemeinsam mit dem Blick auf den Pichlinger See für Strandbar-Flair sorgt.

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„Hier entsteht echtes Sundowner-Feeling“
Haidinger ist davon überzeugt, dass sein Lokal vor allem in den Abendstunden seinen besonderen Reiz entfalten wird: „Wenn die Sonne untergeht und die Musik läuft, entsteht hier ein echtes Sundowner-Feeling.“ Sein Ziel: Die Gäste sollen nach dem Baden nicht gleich nach Hause fahren, sondern den Tag am See ausklingen lassen. Darüber hinaus kann das Lokal auch für Firmenfeiern, Sommerfeste und andere Veranstaltungen gebucht werden.

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