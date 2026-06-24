Zwei Polit-Granden sollen nun Ehrenbürger werden

Franz Dobusch wird Ehrenbürger der Stadt Linz. Die passende Reaktion darauf dürfte ein kollektives „Na endlich!“ sein. Denn egal, wie man politisch zu ihm steht: Der Mann war 25 Jahre Bürgermeister. Ein Vierteljahrhundert lang. Als er ins Alte Rathaus einzog, gab es weder Smartphones noch Facebook. Als er ging, war Linz längst Kulturhauptstadt gewesen und das AEC schon mehrfach umgebaut. Umso erstaunlicher ist, dass man sich mit der höchsten Auszeichnung der Stadt derart viel Zeit gelassen hat. Natürlich gab es die Swap-Affäre, natürlich wurde seine Amtszeit nicht nur von Erfolgen begleitet. Aber eine Ehrenbürgerschaft ist keine Heiligsprechung. Sie soll würdigen, wer eine Stadt nachhaltig geprägt hat. Und genau das hat Franz Dobusch zweifellos getan.