Hightech trifft Steinzeit: Eine Zeitreise – gratis

„Wer wissen will, was Oberösterreich ausmacht, findet in dieser Ausstellung viele Antworten“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer beim Besuch der Schau.

Die Region sei seit Jahrtausenden „ein Ort von Innovation, Austausch und kultureller Entwicklung.“ Auch Funde aus den Pfahlbauten in Mondsee und Attersee, die zum UNESCO-Welterbe zählen, werden gezeigt; die Häuser hat man mithilfe von KI zum Leben erweckt. Im nächsten Jahr werden die Pfahlbauten auch Thema der KulturEXPO sein.