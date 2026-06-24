BMW-Lenker stieg aus völlig zerstörtem Fahrzeug

Autobahn stundenlang gesperrt

Doch während die Rettungskräfte schon das Schlimmste befürchteten, konnte der 64-jährige Lenker das Wrack selbstständig verlassen. Der Innviertler wurde vom Notarzt sowie der Rettung erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Autobahn war in Richtung Suben für vier Stunden gesperrt.