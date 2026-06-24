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In Lkw gefahren

BMW-Lenker stieg aus völlig zerstörtem Fahrzeug

Oberösterreich
24.06.2026 18:30
Aus diesem Auto konnte sich der Lenker selbst befreien.
Aus diesem Auto konnte sich der Lenker selbst befreien.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ungebremst war am Mittwoch ein BMW-Fahrer auf der Innkreisautobahn in Oberösterreich in einen im Stau stehenden Lkw gefahren. Das Auto wurde durch den Aufprall völlig zerstört. Doch der 64-jährige Lenker konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien.

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Es grenzt an ein kleines Wunder, was am Mittwochvormittag auf der Innkreisautobahn bei Meggenhofen passiert ist: Ein BMW-Fahrer war beinahe ungebremst in das Heck eines wegen eines Staus stehenden Lkw-Auflegers gefahren. Das Auto wurde dabei völlig zerstört.

Autobahn stundenlang gesperrt
Doch während die Rettungskräfte schon das Schlimmste befürchteten, konnte der 64-jährige Lenker das Wrack selbstständig verlassen. Der Innviertler wurde vom Notarzt sowie der Rettung erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Autobahn war in Richtung Suben für vier Stunden gesperrt.

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