BMW-Lenker stieg aus völlig zerstörtem Fahrzeug

Ungebremst war am Mittwoch ein BMW-Fahrer auf der Innkreisautobahn in Oberösterreich in einen im Stau stehenden Lkw gefahren. Das Auto wurde durch den Aufprall völlig zerstört. Doch der 64-jährige Lenker konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien.
Es grenzt an ein kleines Wunder, was am Mittwochvormittag auf der Innkreisautobahn bei Meggenhofen passiert ist: Ein BMW-Fahrer war beinahe ungebremst in das Heck eines wegen eines Staus stehenden Lkw-Auflegers gefahren. Das Auto wurde dabei völlig zerstört.
Autobahn stundenlang gesperrt
Doch während die Rettungskräfte schon das Schlimmste befürchteten, konnte der 64-jährige Lenker das Wrack selbstständig verlassen. Der Innviertler wurde vom Notarzt sowie der Rettung erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Autobahn war in Richtung Suben für vier Stunden gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.