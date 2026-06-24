Sojabohne als „Gewinner“ der globalen Düngerkrise

„Wenn den heimischen Landwirten weniger Dünger zur Verfügung steht oder sie diesen wesentlich teurer kaufen müssen, bedeutet dies nicht sofort, dass Hunger in Österreich ausbricht. Aber es wird zur Folge haben, dass die Produktionskosten steigen“, sagt Josef Fraundorfer, Geschäftsführer des Leondinger Saatzuchtunternehmens Saatbau Linz. Das werde vermutlich „irgendwann beim Konsumenten“ an der Supermarktkasse ankommen, so Fraundorfer. Die genaue Preisentwicklung lasse sich aber noch nicht abschätzen, denn: „Der Dünger für die heurige Ernste ist vor einem Jahr eingekauft worden“ – also vor den Turbulenzen.