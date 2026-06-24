Blondine staubt einen Bundesligisten vom Platz!

Eine dunkle Sonnenbrille und schwarze Kappe am Kopf, einen Ball lässig unterm rechten Arm. Auch wenn er sich bei seiner Präsentation äußerst smart gab und er die „Krone“ später sogar wissen ließ, dass „ich immer nett bin“, hatte Rieds Neo-Trainer Mario Despotovic (41) bei seiner ersten Einheit optisch etwas von einem Macho. Dem dann aber gleich eine attraktive Blondine zeigte, wo es im Innviertel lang geht.