Schule ohne Lehrer in OÖ soll erhalten bleiben

30 Schüler und ihre Eltern bangten diese Woche um ihre Schule. Denn an der Mini-Volksschule in St. Nikola haben kurz vor den Ferien die Direktorin und zwei weitere Lehrer ihren Abschied bekannt gegeben – die „Krone“ hat berichtet. Die Zukunft der 121 Jahre alten Schule schien in Gefahr. Ein Teil der Eltern sprach sich gegen eine geordnete Schließung der Bildungseinrichtung, die seit Jahren mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen hat, aus. Ein anderer Teil sah das in die Jahre gekommene Gebäude etwas kritischer.