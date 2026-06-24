Beliebtes Kaufhaus für 35 Millionen Euro umgebaut

Mehr als 50 Jahre lang war das PRO für viele Urfahraner weit mehr als nur ein Einkaufszentrum. Nach einem Umbau um 35 Millionen Euro öffnet der Traditionsstandort nun wieder seine Türen. Mit 16 Geschäften, neuer Gastronomie und vertrauten Angeboten soll das PRO an alte Zeiten anknüpfen – und erneut zum Treffpunkt im Linzer Norden werden.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehört das PRO zum Alltag vieler Urfahraner, aber auch Mühlviertler. Generationen haben hier eingekauft, ihre Rezepte in der Apotheke eingelöst oder den Wocheneinkauf erledigt. Nach einer umfassenden Modernisierung steht die traditionsreiche Einkaufsadresse an der Lindengasse nun vor ihrem Neustart.
PRO Kaufland erstmals 1974 eröffnet
Gegründet wurde das damalige PRO-Kaufland von Handelsunternehmer Gerhard Weiß. Über Jahrzehnte entwickelte sich der Standort zu einer festen Größe im Linzer Norden. Nachdem sich innerhalb der Familie keine Nachfolgelösung gefunden hatte, wurde das Areal 2018 an die Rutter Immobilien Gruppe verkauft. Statt eines kompletten Neubaus fiel schließlich die Entscheidung auf eine umfassende Revitalisierung des bestehenden Einkaufszentrums. Rund 35 Millionen Euro wurden in die Modernisierung investiert.
Insgesamt 16 Geschäfte
Mit der Wiedereröffnung bleibt einiges vertraut. So kehren die Apotheke, die Trafik und das Blumengeschäft zurück. Gleichzeitig wurde das Angebot erweitert. Insgesamt ziehen 16 Geschäfte ins neue PRO ein, darunter erstmals auch ein Lidl-Standort in Urfahr. Billa Plus betreibt auf rund 5000 Quadratmetern den größten Markt seiner Art in Oberösterreich. Im Herbst sollen zudem ein Fitnesscenter und ein Therapiezentrum folgen.
„Wir haben viel Gutes bewahren können“
„Wir haben vom alten PRO viel Gutes bewahren können und freuen uns besonders über die Wiedereröffnung der PRO Apotheke, der Tabak Trafik und dem Blumengeschäft ,Blumentante‘. Wir sind zu 100 Prozent vermietet“, sagt Eigentümer Stefan Rutter. Neu ist auch das gastronomische Angebot. Mit der L’Osteria zieht ein italienisches Restaurant ein. Premiere feiert zudem der TingTingAsiamarkt, der im PRO seinen ersten Standort in Oberösterreich eröffnet.
Begrünte Dachflächen und PV-Anlage
Neben den Geschäften ebenfalls neu: 450 kostenlose Parkplätze, E-Ladestationen, überdachte Fahrradabstellplätze, begrünte Dachflächen und eine PV-Anlage.
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