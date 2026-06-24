Beliebtes Kaufhaus für 35 Millionen Euro umgebaut

„Wir haben viel Gutes bewahren können“

„Wir haben vom alten PRO viel Gutes bewahren können und freuen uns besonders über die Wiedereröffnung der PRO Apotheke, der Tabak Trafik und dem Blumengeschäft ,Blumentante‘. Wir sind zu 100 Prozent vermietet“, sagt Eigentümer Stefan Rutter. Neu ist auch das gastronomische Angebot. Mit der L’Osteria zieht ein italienisches Restaurant ein. Premiere feiert zudem der TingTingAsiamarkt, der im PRO seinen ersten Standort in Oberösterreich eröffnet.