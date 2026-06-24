Pensionist soll Hündin durch Luft gekickt haben

„Nur“ gebellt oder attackiert?

Glaubt man dem erstinstanzlichen Urteil vom Landesgericht Wels, soll ein 73-jähriger Hundehalter trotz winterlicher Temperaturen heißgelaufen sein. Der Grund: Hundegebell – aber nicht das seines eigenen (er besitzt einen Zwergpudel), sondern das einer sechs Kilo schweren Zwergpinscherdame namens „Lina“. Diese war von ihrem Frauchen abgeleint worden, als sich der Pensionist näherte. Ihr zufolge soll „Lina“ nur in Richtung des älteren Herren und seiner vierbeinigen Begleitung gebellt haben.