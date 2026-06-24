Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute Berufungsprozess

Pensionist soll Hündin durch Luft gekickt haben

Oberösterreich
24.06.2026 07:00
Zwergpinscherdame „Lina“ droht ihr Augenlicht zu verlieren, weil sie durch den Tritt eines ...
Zwergpinscherdame „Lina“ droht ihr Augenlicht zu verlieren, weil sie durch den Tritt eines Pensionisten am Kopf und an den Augen schwer verletzt wurde. (Symbolbild)(Bild: Даша Швецова - stock.adobe.com)
Porträt von Andrea Kloimstein
Porträt von Constantin Handl
Von Andrea Kloimstein und Constantin Handl

Ein 73-Jähriger beruft heute in Oberösterreich gegen ein erstinstanzliches Tierquälerei-Urteil und meint, die kleine Zwergpinscherdame „Lina“ habe ihn attackiert. Deren Frauchen bestreitet das. „Lina“ wurde durch einen Fußtritt schwer verletzt und droht, ihr Augenlicht zu verlieren. 

0 Kommentare

Nicht etwa in der aktuellen Hitzewelle, sondern schon am 26. Februar ereignete sich ein Vorfall, der am heutigen Mittwoch am Oberlandesgericht Linz verhandelt wird.

„Nur“ gebellt oder attackiert?
Glaubt man dem erstinstanzlichen Urteil vom Landesgericht Wels, soll ein 73-jähriger Hundehalter trotz winterlicher Temperaturen heißgelaufen sein. Der Grund: Hundegebell – aber nicht das seines eigenen (er besitzt einen Zwergpudel), sondern das einer sechs Kilo schweren Zwergpinscherdame namens „Lina“. Diese war von ihrem Frauchen abgeleint worden, als sich der Pensionist näherte. Ihr zufolge soll „Lina“ nur in Richtung des älteren Herren und seiner vierbeinigen Begleitung gebellt haben.

Der – nicht rechtskräftig – wegen Tierquälerei zu vier Monaten bedingter Haft verurteilte Pensionist beschreibt die Situation ganz anders: Ihm zufolge sei die kleine Hündin auf ihn und seinen Zwergpudel losgegangen.

Was danach passierte, ist aber relativ klar: Der 73-Jährige verpasste „Lina“ einen Tritt gegen den Kopf. Die Schoßhündin wurde durch die Luft geschleudert, prallte am Asphalt auf. Dadurch wurde das kleine Tier am Kopf und am Auge schwer verletzt. Es könnte die Sehkraft verlieren.

Verurteilter legte Beschwerde ein
Weil der Verurteilte den Spruch aus der ersten Instanz nicht in Kauf nehmen wollte, meldete er Nichtigkeit an und legte Berufung ein. Klarheit in der Causa soll die Berufungsverhandlung bringen, die am Vormittag für eine halbe Stunde angesetzt ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
171.496 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
137.119 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.170 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1206 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
819 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Oberösterreich
Heute Berufungsprozess
Pensionist soll Hündin durch Luft gekickt haben
Krone Plus Logo
Abschluss wackelt
Problemschüler (15) als Zündler: Was wird aus ihm?
Drama beim Schnorcheln
Nach Hai-Attacke Linzerin Unterschenkel amputiert
Blau-Weiß-Stürmerstar
„Experte“ Ronivaldo warnt: „Liga 2 wird schwierig“
ESV Hilkerings Obfrau:
„Bad Bunnys Jacke kommt aus Altkleidercontainer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf