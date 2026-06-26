Wie die Hitzewellen uns als Gesellschaft fordern

Kleine Geste – große Wirkung

Ein kurzer Besuch, ein Telefonanruf oder die Frage „Brauchst du etwas?“ könnten während einer Hitzewelle einen großen Unterschied machen, ist sich Claus sicher. Viele ältere Menschen leben allein und vermeiden aufgrund der Hitze Besorgungen außer Haus. Das kann zudem zu sozialer Isolation führen. Nachbarschaftshilfe und soziale Kontakte können daher zu ebenso wirksamen wie einfachen Hitzeschutzmaßnahmen werden – „wie eine Klimaanlage“, erklärt Marlene Brettenhofer, Projektleiterin des Hitzeschutzbündnisses von der aks gesundheit. Die zunehmenden Hitzewellen erfordern besonderen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein kühles Getränk vorbeizubringen, gemeinsam Zeit im Schatten zu verbringen oder Hilfe anzubieten kostet wenig – kann den Betroffenen aber große Erleichterung bringen.