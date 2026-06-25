Fitz: „Die Austria wäre meine Nummer eins gewesen“

Dominik Fitz hat in den USA bei Minnesota United weiterhin einen schweren Stand. Der WAC um Trainer Thomas Silberberger will den 27-Jährigen nach Österreich holen. Von Violett hingegen gab es eine Absage.
„Die Trainings werden immer anstrengender, viele Spielformen stehen auf dem Plan. Obwohl ich kein Hitze-Fan bin, fühle ich mich sehr fit“, erzählt Dominik Fitz. Der derzeit mit Minnesota United in der Vorbereitung schwitzt, am Freitag spielt man teamintern im eigenen Stadion, danach stehen zwei Testspiele, darunter eines gegen Chicago, an.
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