Fitz: „Die Austria wäre meine Nummer eins gewesen“

„Die Trainings werden immer anstrengender, viele Spielformen stehen auf dem Plan. Obwohl ich kein Hitze-Fan bin, fühle ich mich sehr fit“, erzählt Dominik Fitz. Der derzeit mit Minnesota United in der Vorbereitung schwitzt, am Freitag spielt man teamintern im eigenen Stadion, danach stehen zwei Testspiele, darunter eines gegen Chicago, an.