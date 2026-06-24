Mit 159 Sachen unterwegs: Bolide beschlagnahmt

Das kommt teuer, vielleicht sogar sehr teuer: Am Mittwoch hat eine Zivilstreife im Vorarlberger Klostertal einen Raser aus Südtirol mit 159 km/h geblitzt. Sein BMW wurde von der Polizei beschlagnahmt.
Der 48 Jahre alte Italiener hatte es wohl eilig: Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste er am Mittwochvormittag die Arlbergschnellstraße in Richtung Deutschland entlang. Kurz nach dem Dalaaser Tunnel fand die Fahrt allerdings ein jähes Ende.
Eine Zivilstreife der Polizei war auf den Verkehrsrowdy aufmerksam geworden und stoppte ihn. Da das Radargerät satte 159 km/h anzeigte, wurde der Wagen umgehend beschlagnahmt – erlaubt gewesen wären an diesem Streckenabschnitt lediglich 80 km/h.
Ausländer als Verkehrssünder
Es ist nicht das erste Mal, dass in Vorarlberg ein Fahrzeug wegen Raserei beschlagnahmt wird. Auffallend ist, dass überproportional viele ausländische Lenker betroffen sind – offenbar haben sich die gesetzlichen Verschärfungen in Österreich immer noch nicht bis zu allen durchgesprochen.
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