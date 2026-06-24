Nach Streit mit Vatikan: „Prosecco-Nonne“ gibt auf

Für viele Gläubige war Aline ein frischer Wind in der katholischen Kirche. Jung, fotogen, medienerfahren und regelmäßig in Interviews präsent. Genau das soll ihr aber später zum Verhängnis geworden sein. Die Brasilianerin behauptete mehrfach, Kirchenvertreter hätten ihr vorgeworfen, sie sei „zu jung“, „zu schön“ und zu oft in den Medien. Statt hinter Klostermauern zu verschwinden, wurde die Ordensfrau zu einer kleinen Berühmtheit – sehr zum Missfallen ihrer Kritiker.