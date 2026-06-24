Echte Porträts voller Erinnerungen an Bachmann

Wer wurde von Bachmanns Literatur berührt?

Dabei darf die Beziehung zu Bachmann jedweder Natur sein: Wer die Klagenfurterin persönlich kannte, ihr einmal zufällig begegnet ist, mit ihr gesprochen hat, von ihrer Literatur berührt wurde, sie gar nicht mag, mit ihr gearbeitet hat oder sie beim Spazierengehen sah, ist dazu eingeladen, am Projekt „Hundert Wege zum See“ teilzunehmen und sich porträtieren zu lassen. „Keine Verbindung ist zu klein. Keine Erinnerung zu flüchtig“, sagt Biedermann.