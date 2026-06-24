WM-Reise: „Um unser Geld ist nichts zu teuer!“



Diskutieren Sie mit!

Was halten Sie von der Aufregung rund um den „Büroausflug“ des Kanzlers? Ist der Ärger für Sie nachvollziehbar oder sehen Sie eher das Positive in der Causa? Wo beginnt und endet für Sie politisches Handeln im Interesse der Bevölkerung? Fällt der Besuch eines Fußball-WM-Spiels für Sie noch in diese Kategorie oder geht Ihnen das zu weit?



Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und freuen uns auf Ihre Kommentare!