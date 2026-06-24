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WM-Reise: „Um unser Geld ist nichts zu teuer!“

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24.06.2026 14:00
Kanzler Stocker steht wegen seines Ausflugs mit zehn Mitarbeitern zu einem WM-Match in der ...
Kanzler Stocker steht wegen seines Ausflugs mit zehn Mitarbeitern zu einem WM-Match in der Kritik.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Während die Menschen in Österreich immer wieder aufs Sparen eingeschworen werden, gönnen sich Politiker Ausflüge zur Fußball-WM. Was Vizekanzler Babler vorgemacht hat, kann auch Kanzler Stocker. Wie die „Krone“-Leser über diese Angelegenheit denken, lesen Sie hier. 

0 Kommentare

Eines gleich vorweg: Die Begeisterung der Bevölkerung hält sich, milde ausgedrückt, in Grenzen. Sehr viele können nicht nachvollziehen, wie man einerseits alle aufs Sparen einschwören, andererseits aber mit einer Entourage von 10 (!) Mitarbeitern zu einem Fußballspiel in die USA fliegen kann. „Die Regierung gehört abgewählt, sie ist nur mehr eine Farce“, meint Letsenjoythelife. „Würde die Regierung gute Arbeit für die Bevölkerung und für Österreichs Zukunft leisten, dann wäre der Flug zum Spiel überhaupt kein Thema“, ist auch Thinktank-Ableger überzeugt.

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Letsenjoythelife
Sie erlegen der Bevölkerung Sparmaßnahmen auf, die wirklich schon sehr weh tun, und selbst fröhnen sie allem, wonach ihnen gelüstet - und noch dazu auf Kosten derjenigen, die sie knechten! Die ganze Regierung gehört abgewählt, sie ist nur mehr eine Farce!
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Privat10
Österreich geht den Bach runter und der Stocker gönnt sich mit ein paar Auserwählten a bissl Fußball in Amerika, wobei man die weiteren Annehmlichkeiten gar nicht wissen will.
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Leon122
Um unser Steuergeld ist denen NICHTS zu teuer!
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Synthfutz
Es ist unfassbar, was der Stocker hier liefert! Das ist eigentlich Amtsmißbrauch! Die gesamte Nation wird auf "Blut, Schweiß und Tränen" eingeschworen und Stocker fährt mit irgendwelchen "Spezis" auf Kosten der Steuerzahler einfach so zur WM! Diese Unverfrorenheit sucht ihresgleichen!
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Hannes3011
Sowas kannst nicht mal mehr in einer Satieresendung bringen. Das glaubt kein Mensch mehr
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Wirtschaftliche Interessen und Repräsentation
Vereinzelt gibt es aber auch Leser, die Verständnis für diese Reisen haben. Während hier manche den wirtschaftlichen Aspekt als bedeutungsvoll erachten, sehen andere auch die reine Anwesenheit als sinnvoll an. „Ist aus meiner Sicht mehr als berechtigt. Unsere Nation soll sich präsentieren und zeigen, wer wir sind. Österreich braucht sich nicht zu verstecken“, meint etwa KroneLeser39757936. Durchaus nachvollziehbare Argumente.

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KroneLeser39757936
Ist aus meiner Sicht mehr als berechtigt unsere Nation soll sich präsentieren und zeigen wer wir sind Österreich braucht sich nicht verstecken und ich finde unsere neidgesellschaft schäbig es ist nicht in Ordnung alles zu kritisieren die Regierung bemüht sich sehr und trotzdem ist kaum jemand zufrieden wünsche unserem Bundeskanzler weiter viel Erfolg und Mut herzliche Grüße Franz Matzer
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Enzli61
Das es zu den Aufgaben einer Regierung gehört, internationale wirtschaftliche Kontakte zu pflegen sowie sein Land bei solchen Großereignissen zu repräsentieren ist hier wohl keine Erwähnung wert!
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Mr.JohnC
Mit den angeblich verbundenen Wirtschaftsgesprächen hat man sich gleich im Vorhinein eine Ausrede zurecht gelegt. Man müsste ihn nun nach den Ergebnissen fragen.
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Stadien begutachten
Manch einer hat aber wie Werners11 auch gleich Ideen mitgeliefert, wie der „Büroausflug“ für Österreichs Sport von Nutzen sein könnte. Das sehen auch andere User so, eine neue Sportstätte hätte durchaus ihren Reiz.

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Werners11
Ich hoffe Kanzler und Vizekanzler haben sich bei ihren Ausflügen zur WM die tollen Stadien in den USA gut angesehen und kümmern sich zu Hause asap darum, dass wir ein ordentliches Nationalstadion bekommen. Und zwar ein Neues, nicht ein halbherzig saniertes Happelstadion. Die FPÖ könnte sich auch nützlich machen und mit einer Volksbefragung zu einem neuen Stadion nachhelfen. Die WKO könnte sich übrigens als Sponsor beteiligen, dann werden die Beiträge der Wirtschaft wenigstens sinnvoll verwendet.
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Diskutieren Sie mit!
Was halten Sie von der Aufregung rund um den „Büroausflug“ des Kanzlers? Ist der Ärger für Sie nachvollziehbar oder sehen Sie eher das Positive in der Causa? Wo beginnt und endet für Sie politisches Handeln im Interesse der Bevölkerung? Fällt der Besuch eines Fußball-WM-Spiels für Sie noch in diese Kategorie oder geht Ihnen das zu weit?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und freuen uns auf Ihre Kommentare!

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