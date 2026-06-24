Rekordhitze in Europa noch nicht auf Höhepunkt

Heißeste Nacht der Messgeschichte

Besonders hart trifft die Hitzewelle aktuell Frankreich: 40 Menschen kamen bisher bei Badeunfällen ums Leben. Die Franzosen müssen rund um die Uhr hohe Temperaturen aushalten, die Nacht auf Dienstag war die heißeste seit Messbeginn. Und das ist noch nicht alles: „Es werden weitere Rekordtemperaturen erwartet, darunter einige, die alle bisherigen Rekorde übertreffen könnten, unabhängig von der Jahreszeit“, teilte der Wetterdienst Météo France der Nachrichtenagentur AP mit.