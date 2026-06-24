„Ganz gezielt 85-Jährige als Raubopfer ausgesucht“

Seit 2021 ist der syrische Angeklagte im Land, hat auch ganz offiziell den Asyl-Status. Doch schon ab 2023 begann er, kriminell zu sein. Vier Vorstrafen sammelte er bis zum Prozess am Mittwoch im Landesgericht Salzburg. Dreimal war er schon im Gefängnis, aktuell sitzt er auch in Untersuchungshaft wegen des Raubüberfalles auf eine 85-Jährige am 21. Februar. Neben diesem Hauptvorwurf listete die Staatsanwältin eine ganze Reihe von weiteren Delikten auf: Das mehrfache Hantieren mit Drogen, der Besitz von drei gefälschten 50-Euro-Scheinen, ein Messer-Angriff im Zuge eines Streites beim Hauptbahnhof und das mehrmalige Stehlen von Lebensmitteln aus Supermärkten. „Er hatte kein Geld und dachte, er kann sich bedienen. Meistens verspeiste er die Waren gleich im Geschäft“, erklärte dazu der Verteidiger.