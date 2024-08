„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“

Mit einem Knall endet beispielsweise oftmals das Leben von vielen der unschuldigen Freigänger, wenn sie sich zu weit von ihrem Zuhause aufhalten. So dürfen in Österreich je nach Bundesland Katzen in einer bestimmten Entfernung zum Siedlungsgebiet geschossen werden: Burgenland 200 Meter von Wohngebäuden entfernt, in Wien 300 Meter wie auch in Oberösterreich, dort jedoch auch, wenn die Katze bereits in einer Falle gefangen ist. Das Volksbegehren „Für ein Bundes-Tierschutzgesetz“ fordert ein einheitliches, modernes Jagdgesetz, in dem das Erschießen von Haustieren keinen Platz hat.