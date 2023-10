Begehrt und umstritten: Hightech-Weltmacht Israel

Ein kleines Land im Nahen Osten mit gerade einmal neun Millionen Einwohnern hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden Akteur im globalen Technologie- und Start-up-Bereich entwickelt. Die Wurzeln dieses Erfolgs reichen tief zurück in die Geschichte des von allen Seiten bedrohten Staates und seiner geschundenen Gesellschaft. Wir erklären die Ursprünge, zeigen den Stand der Dinge - und blicken in die ungewisse Zukunft.