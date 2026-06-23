In Falle getappt: Urlaubsabzocke per WhatsApp

Wie kann man vorbeugen?

Die AK empfiehlt, die Unterkunft immer zu prüfen, konkret nach dieser zu suchen, Bewertungen zu lesen und ins Impressum zu schauen. Abwicklungen über WhatsApp sind unseriös. Auch sollte man vorab kein Geld auf fremde Konten einzahlen. Sollte man ein Visum brauchen, dann sollte man sich nur über die Seite des Außenministeriums auf ofiziellen Regierungsseiten der Länder registrieren. Wenn man Ausflüge vor Ort bucht, erspart man sich hohe Vermittlungskosten. Um Daten zu schützen, sollte man nie offizielle Websites verlassen, auf mitgeschickte Links klicken, keine Bankdaten eingeben und nichts über seine Bank-App autorisieren.