Klopp verrät: Wollte ÖFB-Star nach Liverpool holen

Lobeshymnen für ÖFB-Team

Bereits vor der Partie gegen Argentinien hatte Klopp das ÖFB-Team in den höchsten Tönen gelobt. „Es könnte erneut eine Goldene Generation sein, die Österreich da gerade zur Verfügung hat. Viele dieser Spieler spielen international auf einem sehr hohen Level“, so der TV-Experte. Für eine WM-Überraschung gegen Lionel Messi und Co. hat es am Montag dennoch nicht gereicht …