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Klopp verrät: Wollte ÖFB-Star nach Liverpool holen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 16:33
Jürgen Klopp enthüllt einen interessanten Transfer-Wunsch aus rot-weiß-roter Sicht.
Jürgen Klopp enthüllt einen interessanten Transfer-Wunsch aus rot-weiß-roter Sicht.(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Konrad Laimer wäre beinahe in der Premier League gelandet. „Ich wollte ihn nach Liverpool holen als Sechser. Aber dann ist er zu Bayern gegangen“, verrät Trainer-Legende Jürgen Klopp am Rande von Österreichs 0:2-Niederlage gegen Argentinien bei der WM.

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Konrad Laimer, der zum WM-Auftakt beim 3:1 gegen Jordanien auf der 10er-Position im offensiven Mittelfeld aufgelaufen war, rückte am Montag anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück. Jürgen Klopp hätte anders entschieden. „Zu Laimer kann ich sagen: Bei mir würde er auf der Sechs spielen“, betonte der Deutsche bei MagentaTV.

Konrad Laimer (li.)
Konrad Laimer (li.)(Bild: Sepp Pail)

Wenig später verriet der 59-Jährige, der von 2015 bis 2024 als Liverpool-Trainer tätig war, dass er Laimer 2023 zu den „Reds“ lotsen wollte. Doch Klopp ging leer aus, Laimer entschied sich letztlich für den FC Bayern München.

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