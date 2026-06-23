Lawrow stichelt: UNO hat „traurige Gestalten“

Putin: „NATO bereitet Krieg vor“

Die russische Regierung sei „jederzeit“ bereit, zu verhandeln. Der Kriegsgegner blockiere das aber. Man setze sich für ein multipolares System der internationalen Beziehungen ein, das die militärische Sicherheit jedes Staats gewährleiste, sagte Russlands Machthaber Wladimir Putin. Bisher hätten sich die westlichen Staaten darauf beschränkt, die Ukraine zu unterstützen. Nun würde aber offen davon gesprochen, „dass sie sich auf einen Krieg gegen uns vorbereiten und ihre Militär- und Offensivhaushalte aufstocken“. Eine angebliche militärische Bedrohung durch Russland werde als Rechtfertigung genutzt.