Schulen: Kein „Hitzefrei“ trotz Rekordtemperaturen

Ministerium prüft Maßnahmen

Im Ministerum werden aktuell Möglichkeiten geprüft, wie man die Hitze in den Schulgebäuden – viele davon Altbauten – in Zukunft besser in den Griff bekommen kann. Bis dahin wird den Schulen empfohlen, den Unterricht an Orte mit niedrigeren Temperaturen zu verlegen und auf körperlich anstrengende Aktivitäten zu verzichten. Pausenregelungen sollen angepasst und den Kindern und Jugendlichen genügend Möglichkeiten zum Trinken gegeben werden. Außerdem können Bundesschulen (AHS/BMHS) bzw. im Fall der Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschule) die Gemeinden Ventilatoren anschaffen. Bei neuen Schulbauten wird laut Ministerium schon länger darauf geachtet, dass diese sich nicht zu sehr aufheizen. Bestehende Bauten würden nachgerüstet.