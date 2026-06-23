Sechsfachmord? Ermittlungen gegen Pfleger in Wien

Der verdächtige Pfleger ist auf freiem Fuß

Es handelt sich dabei um ein starkes Schmerzmittel mit Morphium, das im Akutfall angewendet wird – und bei Überdosierung zu tödlicher Atemlähmung führen kann. Der Pfleger darf dieses Medikament bei Bedarf verabreichen. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte der „Krone“ Ermittlungen. Der Verdächtige sei aber nicht in Untersuchungshaft.