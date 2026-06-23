Nächster Wal in Ostsee gesichtet: „Nicht gesund“

Noch eine Walsichtung

Weiter im Süden, bei Diernæs, begegnete Angler Jørn Matzen am Sonntag ebenfalls einem Buckelwal. Er hatte das Tier zuerst für einen Baumstamm gehalten, doch bald bemerkte er, dass sich ein Buckelwal dem Boot näherte, in dem Matzen gemeinsam mit einem Freund saß. Ob es sich dabei um den Wal handelt, den auch Hansen gefilmt hatte, ist noch nicht völlig klar.