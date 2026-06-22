Hilferuf aus Klinik: Ärzte und Patienten leiden

Kein kühles Lüftchen weht durch die Patientenzimmer der Klinik Donaustadt. Mehrere Betroffene bestätigen der „Krone“: Auf Stationen und Zimmern gibt es keine zentrale Klimaanlage. Und die Lage ist ernst – am vergangenen Wochenende sollen bereits Personen wegen der Hitze kollabiert sein.