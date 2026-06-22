Im Wettkampf der Ideen zählt jede einzelne Sekunde

Eine Möglichkeit, frischen Ideen nicht nur eine Bühne, sondern auch eine Starthilfe zu geben, bieten niedrigschwellige Wettbewerbe. Hier können dann junge Unternehmen, aber auch Studierende oder Schüler testen, ob das eigene Konzept eine Chance hat. In Kärnten findet daher jedes Jahr „90 Seconds“ statt.