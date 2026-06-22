Kein Glück mit Puccini im trostlosen Beton-Silo

Lorenzo Viotti, dem feinsinnigen Stimmungskünstler am Pult des Puccini-geeichten Staatsopernorchesters, fällt es in „Tabarro“ und „Suor Angelica“ nicht leicht, alles ins Lot zu bringen. In Turbulenzen gerät er aber mit „Gianni Schicchi“: Von der Commedia dell‘arte inspiriert, lässt Gürbaca das Erbschleichergerangel in billigen Hauruck-Klamauk umkippen. Viotti fängt das Tohuwabohu mit Energie, forschen Tempi und Lautstärke ab.