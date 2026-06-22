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Wiener Staatsoper

Kein Glück mit Puccini im trostlosen Beton-Silo

Kultur
22.06.2026 14:04
Sängerisch überzeugen die drei Opern-Einakter an der Staatsoper großteils.
Sängerisch überzeugen die drei Opern-Einakter an der Staatsoper großteils.(Bild: Wiener Staatsoper/Michael Poehn)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Tatjana Gürbacas Puccini-Inszenierung „Il Trittico“ erweist sich bei der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper als klanglich solider Hauruck-Klamauk.

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„Glücklich sein schwer“ prangt in Riesenlettern über Tatjana Gürbacas Puccini-Inszenierung „Il Trittico“. Was auch auf diese Produktion zutrifft. Die Verismo-Einakter „Il Tabarro“ (Der Mantel), „Suor Angelica“ & „Gianni Schicchi“ wirken unbefriedigender als bei der Premiere 2023. Henrik Ahrs trostlose Beton-Silo-Bühne ist ein Atmosphärenkiller.

Lorenzo Viotti, dem feinsinnigen Stimmungskünstler am Pult des Puccini-geeichten Staatsopernorchesters, fällt es in „Tabarro“ und „Suor Angelica“ nicht leicht, alles ins Lot zu bringen. In Turbulenzen gerät er aber mit „Gianni Schicchi“: Von der Commedia dell‘arte inspiriert, lässt Gürbaca das Erbschleichergerangel in billigen Hauruck-Klamauk umkippen. Viotti fängt das Tohuwabohu mit Energie, forschen Tempi und Lautstärke ab.

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Die Besetzung: hinreißend Nicole Cars Giorgetta, Angelica & Lauretta, Violetta Urmana als brutale Fürstin und geldgierige Zita und Kan Wang als Rinuccio. Solide Arturo Chacón-Cruz’ Luigi. Ambrogio Maestri kämpft sich als Mörder Michele stimmlich durch, imponiert als brillanter Komiker Schicchi.

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