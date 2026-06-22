Stromausfall: Rund 1000 Wiener Haushalte betroffen

Wegen eines technischen Defekts in einem Umspannwerk ist am Montag in Wien-Währing der Strom ausgefallen. Die Wiener Netze arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Die Versorgung wird nun schrittweise wiederhergestellt.
Für zahlreiche Haushalte in Währing hieß es am Nachmittag plötzlich: „Licht aus“. Laut Wiener Netze trat die Störung um 15.09 Uhr auf. Auslöser war nach Angaben eines Sprechers ein Erdschluss, also eine Art Kurzschluss, in einem nahegelegenen Umspannwerk. Dadurch griff der Schutzmechanismus des Stromnetzes, was zu dem vorübergehenden Ausfall führte.
Bereiche um Gersthof und Gürtel betroffen
Betroffen sind rund 1000 Haushalte, wie es vom Netzbetreiber gegenüber der „Krone“ heißt. Das Störungsgebiet erstreckt sich von der Windmühlhöhe über die Peter-Jordan-Straße im Bereich des Döblinger Friedhofs bis in die umliegenden Gebiete von Gersthof rund um das Pablo-Neruda-Denkmal. Auch Bereiche nahe dem Türkenschanzplatz sind derzeit ohne Stromversorgung.
Betroffen ist auch ein weiterer Bereich in Währing nahe dem Währinger Gürtel auf Höhe des Alten AKH. Der Ausfall reicht von der Martinstraße beim Anton-Baumann-Park über die Klostergasse beim Ebner-Eschenbach-Park bis hin zu Teilen der Schopenhauerstraße. Auch dort kommt es zu Stromausfällen.
Strom wird Schritt für Schritt hochgefahren
Zwei Kabel wurden bei dem Erdschluss in Mitleidenschaft gezogen. Die Wiener Netze arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung der Störung und schalten die betroffenen Bereiche schrittweise wieder ans Netz. Von einem längeren Ausfall geht das Unternehmen aktuell nicht aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.