Stromausfall: Rund 1000 Wiener Haushalte betroffen

Bereiche um Gersthof und Gürtel betroffen

Betroffen sind rund 1000 Haushalte, wie es vom Netzbetreiber gegenüber der „Krone“ heißt. Das Störungsgebiet erstreckt sich von der Windmühlhöhe über die Peter-Jordan-Straße im Bereich des Döblinger Friedhofs bis in die umliegenden Gebiete von Gersthof rund um das Pablo-Neruda-Denkmal. Auch Bereiche nahe dem Türkenschanzplatz sind derzeit ohne Stromversorgung.