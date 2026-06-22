Früher obdachlos – jetzt der große Tormann-Held

Ein neuer Held wurde geboren! Irans Keeper Alireza Beiranvand war beim 0:0 gegen Belgien eine unüberwindbare Mauer, hexte alle Chancen des Favoriten weg. In der Heimat wird der 1,95 Meter große Hüne gefeiert. Doch hinter dem Goalie-Hero steht eine traurige Geschichte mit den Zutaten Armut, Obdachlosigkeit und böser Vater.