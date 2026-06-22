Früher obdachlos – jetzt der große Tormann-Held

Ein neuer Held wurde geboren! Irans Keeper Alireza Beiranvand war beim 0:0 gegen Belgien eine unüberwindbare Mauer, hexte alle Chancen des Favoriten weg. In der Heimat wird der 1,95 Meter große Hüne gefeiert. Doch hinter dem Goalie-Hero steht eine traurige Geschichte mit den Zutaten Armut, Obdachlosigkeit und böser Vater.
Die Roten Teufel müssen weiter auf den ersten Sieg warten. Nach dem 1:1 gegen Ägypten kam Belgien auch gegen den Iran über ein 0:0 nicht hinaus und muss um den Aufstieg zittern.
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