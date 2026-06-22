Botschafts-Affäre! So lief das Geschäft mit Pässen

Zwei Jahre lang sollen in der rot-weiß-roten Vertretung in London mutmaßlich kriminelle Geschäfte mit unseren Pässen gelaufen sein. Unter dem Tisch gab es die begehrten Dokumente im „Schnellverfahren“. Als Drehscheibe im Verdacht: eine lokale österreichische Mitarbeiterin. Krone+ kennt die Details. Der Trick war ebenso raffiniert wie simpel ...