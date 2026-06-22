Botschafts-Affäre! So lief das Geschäft mit Pässen

Zwei Jahre lang sollen in der rot-weiß-roten Vertretung in London mutmaßlich kriminelle Geschäfte mit unseren Pässen gelaufen sein. Unter dem Tisch gab es die begehrten Dokumente im „Schnellverfahren“. Als Drehscheibe im Verdacht: eine lokale österreichische Mitarbeiterin. Krone+ kennt die Details. Der Trick war ebenso raffiniert wie simpel ...
Die bei der Wiener Staatsanwaltschaft vom Außenministerium angezeigte Angestellte arbeitet von 2020 bis 2024 an der österreichischen Botschaft in Großbritannien. Die dubiosen Pass-Deals in der britischen Metropole sollen nach ersten Ermittlungen zumindest von 2022 bis zum Ende der Dienstzeit der lokalen Mitarbeiterin gelaufen sein.
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