Starmers Rücktrittsrede von Beethoven übertönt

Starmer verspricht geregelte Übergabe

Die Briten sind es seit dem Brexit-Referendum vor zehn Jahren gewohnt, dass sich die Regierungschefs die Klinke in die Hand geben. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger Starmers wird bereits die siebente Person auf dem Posten innerhalb der vergangenen zehn Jahre sein. Starmer kündigte an, alles dafür zu tun, einen geordneten Machtwechsel sicherzustellen und seinem Nachfolger volle Unterstützung zu geben. Die künftige Regierung werde ein Großbritannien übernehmen, das – so Starmer – stärker und gerechter sei als noch vor zwei Jahren.