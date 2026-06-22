„Schuldig“: Mönch legt Beichte vor dem Richter ab

Es sind Szenen wie aus einem bekannten Filmklassiker: In diesem Fall waren es Diebstähle und keine Morde, die für Aufsehen sorgten. Und einen 40-Jährigen nun vors Landesgericht St. Pölten brachten. Insgesamt 16 wertvolle Bücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus der historischen Bibliothek des Stifts Herzogenburg – darunter ein Seneca – sowie einen Vespermantel (aus seiner Zeit als Pastoralassistent in Lunz am See) soll der Mönch im Mostviertel gestohlen haben. Der Sammler habe schon immer eine Passion für Kirchengüter gehabt.