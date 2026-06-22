Warum Favoriten über diese Außenseiter stolpern

Gibt es bei der WM 2026 einen Zwergenaufstand? Viele Experten befürchteten vor dem Turnier ein starkes Qualitätsgefälle. Weil auf 48 Mannschaften aufgestockt worden ist. Bisher scheint eher das Gegenteil einzutreten: Die zusätzlichen Teilnehmer präsentieren sich oft taktisch diszipliniert und physisch stark, sodass die Favoriten deutlich häufiger Punkte liegen lassen als erwartet.