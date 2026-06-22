Messi hat sich für‘s ÖFB-Match schick gemacht

Da hat sich einer für den WM-Kracher zwischen Österreich und Argentinien aber noch einmal schick gemacht. Einen Tag vor dem Duell mit Rot-Weiß-Rot bekam Argentiniens Superstar Lionel Messi Besuch von seinem Friseur.
Ob Nicolas Otamendi, Lautaro Martinez oder Lionel Messi: Wenn es um die Frisur geht, vertrauen sie allesamt Dany Ale. Bei der WM ist der Argentinier stets an der Seite der amtierenden Weltmeister, zählt er doch zum erweiterten Betreuerteam der Nationalmannschaft.
Dany Ale ist Teil des Betreuerteams:
Auch am Tag vor dem Österreich-Spiel wurden Ales Dienste in Anspruch genommen, ein Foto davon postete er auf Instagram. Gemeinsam mit Rodrigo de Paul ist Messi an der Seite ihres Friseurs zu sehen.
Fesch sind die beiden schon einmal. Wie windschnittig die neur Frisur ist, werden wir indes ab 19 Uhr sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.