Einigen Neudörflern stinkt’s ganz gewaltig

Bürgermeister vertraut den Messungen

Bürgermeister Dieter Posch zeigt sich abgeklärt: „In der Ortsmitte haben wir einen Luftfiltermesswagen der Landesregierung, der alle Parameter wie Windverfrachtung, Wetter oder Jahreszeit berücksichtigt und die Daten dauernd auswertet. Wir nehmen Beschwerden nicht auf die leichte Schulter. Und vergangenes Wochenende habe ich viele Leute im Ort getroffen, aber niemand hat mich auf Geruch angesprochen, das tun die normalerweise sofort.“ Fundermax werde überdies auch von vielen auch verantwortlich gemacht, wenn Saharastaub auftrete oder die Rapsblüte für Staub sorge.