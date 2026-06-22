Kitzbühel blamiert sich bei Ehrung von Ski-Ass

Nach seinem Sieg in der legendären Hahnenkamm-Abfahrt im Jänner hat Ski-Ass Giovanni Franzoni seine Gondel in Kitzbühel erhalten. Bei der Ehrung ist den Organisatoren allerdings ein peinlicher Fauxpas unterlaufen. Der Italiener nahm es mit Humor.
Kurioser Fehler bei der Ehrung von Franzoni. Traditionell bekommen alle Sieger der legendären Hahnenkamm-Abfahrt eine Gondel in Kitzbühel. Diese Ehre wurde nun auch dem Italiener zuteil. Doch bei der Enthüllung wurde ein peinlicher Fauxpas ersichtlich.
Die auf der Gondel angebrachte Flagge war nicht richtig. Zwar waren alle Farben der italienischen Flagge richtig, jedoch wurde sie horizontal und nicht vertikal angebracht. Der Youngster nahm es mit Humor und hielt beim Fotoshooting die korrekte Landesflagge an die Gondel.
„Ich möchte euch allen hier in Kitzbühel ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Was ihr hier für uns Jahr für Jahr auf die Beine stellt, ist großartig. Das Rennen ist und bleibt für uns alle etwas Besonderes“, fand Franzoni dann auch noch schöne abschließende Worte.
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