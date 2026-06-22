Airbnb & Co.: Wien verschärft erneut Spielregeln

Ganze Häuser sollen nicht mehr in Beherbergungsbetriebe umgewidmet werden: 80 Prozent der Nutzfläche müssen Wohnzwecken vorbehalten bleiben. „Wir sehen Investoren, die ganze Häuser aus dem Wohnungsmarkt herausnehmen“, warnte Ludwig. „Das wollen wir vermeiden.“ Die Einigung mit dem Koalitionspartner soll noch diese Woche kommen, danach geht es durch Ausschuss und Gemeinderat. Noch heuer sollen diese Verschärfungen dann gelten.