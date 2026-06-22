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Hingucker am Strand

Millie Bobby Brown macht Bikini‑Hüftketten trendy!

Society International
22.06.2026 17:00
Tragen wir jetzt etwa Hüftgürtel zum Bikini? „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown löst mit ...
Tragen wir jetzt etwa Hüftgürtel zum Bikini? „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown löst mit ihrem neuesten Sommer-Look einen viralen Trend aus.(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein kesser Sommer‑Trend erobert aktuell Social Media – und „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown soll ihn ausgelöst haben. Mit einem viralen Post zu ihrer Beauty-Brand „Florence by Mills“ sorgte die 22‑Jährige für Aufsehen und läutete das Comeback von klobigen Hüftketten zum Bikini ein!

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Wer bisher dachte, Strandmode beschränke sich auf Bikini, Sonnenbrille und Flip-Flops, wird jetzt eines Besseren belehrt. Millie Bobby Brown zeigt mit ihrem neuesten Beach-Look, wie angesagt auffällige Accessoires wieder sind.

Hingucker am Strand
Sogar das Modemagazin „Who What Wear“ griff den Trend bereits auf und fragte provokant: „Wartet mal … Tragen wir jetzt etwa Messing-Bikini-Gürtel?“ Damit ist klar: Der Look ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch Gesprächsstoff in der internationalen Modewelt.

Brown postete mehrere Fotos mit dem Schmuck und sorgte für Begeisterung. Klar, dass das jetzt ...
Brown postete mehrere Fotos mit dem Schmuck und sorgte für Begeisterung. Klar, dass das jetzt jeder nachmachen will!(Bild: Viennareport)

Gelber Bikini trifft Y2K‑Vibes
Auf den Kampagnenbildern trägt Millie Bobby Brown ein sonnengelbes Bikini-Top („Honolulu“ von Monday Swimwear) – sommerlich, frisch und minimalistisch.

Doch das eigentliche Highlight liegt tiefer: Zwei übereinander getragene, klobige Bikini‑Hüftketten aus Messing (Modelle „Montego“ und „Shell“) stehlen dem restlichen Outfit die Show.

Dieser Stil erinnert stark an die ikonischen Y2K‑Looks der frühen 2000er, hat aber auch seine ...
Dieser Stil erinnert stark an die ikonischen Y2K‑Looks der frühen 2000er, hat aber auch seine Schattenseiten. Metall kann in der Hitze unangenehm werden.(Bild: Viennareport)

Dieser Stil erinnert stark an die ikonischen Y2K‑Looks der frühen 2000er – eine Ära, die aktuell ihr großes Mode‑Revival feiert. Glänzende Materialien, Layering und auffälliger Schmuck sind wieder gefragt wie lange nicht.

Wie alltagstauglich ist der Klobig-Schmuck am Strand?
In der Fashion-Community wird der Look bereits heiß diskutiert. Während die einen den Mix aus sportlichem Bikini und schwerem Metall-Schmuck als absolutes Style-Statement feiern, fragen sich andere, wie praktisch das Ganze beim Sonnenbaden ist.

Stichwort: ungewollte Bräunungsstreifen. Metall kann in der Hitze zudem unangenehm werden. 

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Styling-Tipp: So gelingt der Trend alltagstauglich
Wer den Look nachstylen möchte, ohne auf schweren Metall-Schmuck zu setzen, kann auf leichtere Alternativen zurückgreifen: Filigrane Bauchketten („Belly Chains“) aus Edelstahl oder wasserfestem Material. Dezente Gold- oder Silberketten für subtile Y2K-Vibes Kombi mit minimalistischen Bikinis für den perfekten Kontrast

Pro-Tipp: Weniger ist oft mehr – ein einzelnes Accessoire reicht, um den Trend stilvoll umzusetzen.

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