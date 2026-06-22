Millie Bobby Brown macht Bikini‑Hüftketten trendy!

Ein kesser Sommer‑Trend erobert aktuell Social Media – und „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown soll ihn ausgelöst haben. Mit einem viralen Post zu ihrer Beauty-Brand „Florence by Mills“ sorgte die 22‑Jährige für Aufsehen und läutete das Comeback von klobigen Hüftketten zum Bikini ein!
Wer bisher dachte, Strandmode beschränke sich auf Bikini, Sonnenbrille und Flip-Flops, wird jetzt eines Besseren belehrt. Millie Bobby Brown zeigt mit ihrem neuesten Beach-Look, wie angesagt auffällige Accessoires wieder sind.
Hingucker am Strand
Sogar das Modemagazin „Who What Wear“ griff den Trend bereits auf und fragte provokant: „Wartet mal … Tragen wir jetzt etwa Messing-Bikini-Gürtel?“ Damit ist klar: Der Look ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch Gesprächsstoff in der internationalen Modewelt.
Gelber Bikini trifft Y2K‑Vibes
Auf den Kampagnenbildern trägt Millie Bobby Brown ein sonnengelbes Bikini-Top („Honolulu“ von Monday Swimwear) – sommerlich, frisch und minimalistisch.
Doch das eigentliche Highlight liegt tiefer: Zwei übereinander getragene, klobige Bikini‑Hüftketten aus Messing (Modelle „Montego“ und „Shell“) stehlen dem restlichen Outfit die Show.
Dieser Stil erinnert stark an die ikonischen Y2K‑Looks der frühen 2000er – eine Ära, die aktuell ihr großes Mode‑Revival feiert. Glänzende Materialien, Layering und auffälliger Schmuck sind wieder gefragt wie lange nicht.
Wie alltagstauglich ist der Klobig-Schmuck am Strand?
In der Fashion-Community wird der Look bereits heiß diskutiert. Während die einen den Mix aus sportlichem Bikini und schwerem Metall-Schmuck als absolutes Style-Statement feiern, fragen sich andere, wie praktisch das Ganze beim Sonnenbaden ist.
Stichwort: ungewollte Bräunungsstreifen. Metall kann in der Hitze zudem unangenehm werden.
Styling-Tipp: So gelingt der Trend alltagstauglich
Wer den Look nachstylen möchte, ohne auf schweren Metall-Schmuck zu setzen, kann auf leichtere Alternativen zurückgreifen: Filigrane Bauchketten („Belly Chains“) aus Edelstahl oder wasserfestem Material. Dezente Gold- oder Silberketten für subtile Y2K-Vibes Kombi mit minimalistischen Bikinis für den perfekten Kontrast
Pro-Tipp: Weniger ist oft mehr – ein einzelnes Accessoire reicht, um den Trend stilvoll umzusetzen.
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