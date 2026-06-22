WM-Aufstellung! Diese ÖFB-Elf darf gegen Messi ran

Jetzt steht fest, auf welche elf Spieler ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im WM-Kracher gegen Argentinien (hier ab 19 Uhr live) vertraut. Mit dabei ist auch Stefan Posch!
Hier die ÖFB-Startelf gegen Argentinien:
Jetzt wird es ernst! Nur noch kurz bis zum Anpfiff des großen WM-Schlagers unseres ÖFB-Teams gegen Argentinien. Teamchef Ralf Rangnick hat seine Startelf veröffentlicht.
Obwohl Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi als Favorit in die Partie geht, dürfen sich die Österreicher durchaus Chancen ausrechnen. Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien (3:1) kann man jedenfalls mit breiter Brust ins Match gehen.
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