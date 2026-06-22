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Vor WM-Kracher

Mit Messi: So startet Argentinien gegen Österreich

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 17:51
Lionel Messi spielt von Anfang an.
Lionel Messi spielt von Anfang an.(Bild: AFP/MICHAEL STEELE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die argentinische Startelf für das Duell gegen unser ÖFB-Team (ab 19 Uhr hier live) ist nun offiziell. Superstar Lionel Messi führt erwartungsgemäß den Titelverteidiger gegen die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick an. 

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Hier die Aufstellung von Argentinien:

Kurz vor dem Spiel kamen Gerüchte auf, dass Superstar Messi im Spiel gegen das ÖFB-Team nicht von Beginn an auflaufen wird.

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Nun wurde die Startelf veröffentlicht und daraus wird ersichtlich: Messi führt seine Mannschaft auch gegen Österreich an! 

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