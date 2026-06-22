Geheimisvolle Botschaft! Messi und Co. tragen sie

Einigen Beobachtern der Fußball-WM sind die kleinen Abzeichen auf den Match-Dressen vielleicht schon aufgefallen. Nichts verraten hatte im Vorfeld des Turniers die FIFA. Jetzt wurde bekannt, dass es fünf verschiedene Kategorien dieser Aufkleber gibt. Wofür stehen Sie und wer darf sie tragen?