Polizei findet 6 tote Kinder in abgebranntem Haus

Identifikation der Opfer steht aus

Die Toten sind den Angaben zufolge noch nicht alle eindeutig identifiziert. CBS News berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass die Opfer wohl alle in dem Haus lebten. Nach Informationen der „New York Times“ gehörten sie alle zur gleichen Familie. Die beiden Erwachsenen seien zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen. Ob es sich bei ihnen um die Eltern der Kinder handelt, war zunächst unklar.