Schock in US-Gemeinde
Polizei findet 6 tote Kinder in abgebranntem Haus
In einem abgebrannten Wohnhaus im US-Staat Michigan sind Medienberichten zufolge acht Tote entdeckt worden, darunter sechs Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Einige der Opfer wiesen Schussverletzungen auf.
Das Haus liegt in der Gemeinde Grand Haven Township am Michigansee im Norden der USA. Ein Vertreter der örtlichen Polizei sagte der „New York Times“ zufolge, offenbar seien die Opfer umgebracht und der Tatort anschließend in Brand gesetzt worden. Hinweise auf flüchtige Verdächtige gebe es nicht. Allerdings betonten die Ermittler, dass sich die Untersuchungen noch in einem frühen Stadium befänden.
Identifikation der Opfer steht aus
Die Toten sind den Angaben zufolge noch nicht alle eindeutig identifiziert. CBS News berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass die Opfer wohl alle in dem Haus lebten. Nach Informationen der „New York Times“ gehörten sie alle zur gleichen Familie. Die beiden Erwachsenen seien zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen. Ob es sich bei ihnen um die Eltern der Kinder handelt, war zunächst unklar.
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