Mehr Menschen wegen Cannabis in Krankenhäusern

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten schon vor der Teil-Legalisierung davor gewarnt, dass die Zahl der Psychosen steigen könnte. Über die Jahre hinweg könnten einige der Fälle in eine schwere psychische Erkrankung übergehen, etwa Schizophrenie oder Suizide, sagte der Psychiater Alkomiet Hasan von der Universität Augsburg, der selbst nicht an der Studie beteiligt war. Er hält den Zusammenhang mit medizinischem Cannabis für plausibel. Man müsse die richtigen Schlüsse ziehen, wenn Menschen diese Droge für Freizeitzwecke nutzen. Seit 2024 dürfen Erwachsene in Deutschland Cannabis nicht nur legal besitzen und anbauen. Die Droge wurde gleichzeitig aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen, weshalb sie Ärztinnen und Ärzte leichter verschreiben können.