Trump-Eklat um Sport-Ass: „Vielleicht ein Rassist“

So ist es auch nicht das erste Mal, dass ich Trump abfällig über den Basketball-Star äußert: „Ich werde Basketballtrainer einer Frauenmannschaft werden, und ich werde ihn und vier oder fünf andere Männer dazu bringen, eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen, und wir werden die beste Basketballmannschaft der Geschichte haben“, ätzte Trump etwa schon im Jahr 2023.