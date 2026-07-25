Trump-Eklat um Sport-Ass: „Vielleicht ein Rassist“

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Aussage über Basketball-Star LeBron James für Aufregung gesorgt. Angesprochen auf den neuen Vertrag des Sport-Stars bei den Philadelphia 76ers, deutete der US-Präsident plötzlich an, dass James möglicherweise „ein Rassist“ sei und lieferte eine bizarre Begründung.
Am Freitag wurde bekannt, dass Basketball-Superstar LeBron James seine beeindruckende Karriere bei den Philadelphia 76ers fortsetzen wird. Eine Nachricht, die in den USA ein ordentliches Medienecho verursacht hat und schließlich auch bei Präsident Trump landete.
Angesprochen auf die beeindruckende Karriere des 41-Jährigen, leistete sich Trump allerdings wieder mal einen Eklat. Auf die Frage, ob James der beste Basketballspieler aller Zeiten sei, entgegnete der US-Präsident. „Ich glaube, LeBron ist – vielleicht ist er ein Rassist.“
Anschließend schob er hinterher: „Vielleicht mag er Trump aber auch einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich mag nur Leute, die mich mögen, daher würde ich mich ganz klar für Michael Jordan entscheiden.“
Nicht das erste Kapitel
LeBron James ein Rassist? Eine Äußerung, die in den USA natürlich gleich auf Kritik gestoßen ist. Zumal Trump den heftigen Vorwurf darin begründet, dass James ihn in der Vergangenheit wiederholt kritisiert hatte.
Der NBA-Star gilt seit Jahren als Kritiker des 80-Jährigen. Zudem hat James alle demokratischen Gegenkandidaten von Trump, Hillary Clinton, Joe Biden und Kamala Harris, offen im Wahlkampf unterstützt und sich damit den Ärger Trumps zugezogen.
So ist es auch nicht das erste Mal, dass ich Trump abfällig über den Basketball-Star äußert: „Ich werde Basketballtrainer einer Frauenmannschaft werden, und ich werde ihn und vier oder fünf andere Männer dazu bringen, eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen, und wir werden die beste Basketballmannschaft der Geschichte haben“, ätzte Trump etwa schon im Jahr 2023.
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