KI könnte VdB locker ersetzen

“Alt iss er worden“ und „schlecht schaut er aus!“ So der Tenor der Kommentare am Stammtisch zur Eröffnungsrede des Bundespräsidenten bei den Bregenzer Festspielen. Und zum Inhalt seiner Rede, zu den Aussagen Van der Bellens kaum mehr als ein Schulterzucken. Allzu geläufig sind offenbar die immer gleichen Beschwörungen von Demokratie, Kompromissfähigkeit und Toleranz, die das Staatsoberhaupt bei irgendwelchen Festspieleröffnungen und anderen Sonntagsreden vernehmen lässt.