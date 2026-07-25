KI könnte VdB locker ersetzen

“Alt iss er worden“ und „schlecht schaut er aus!“ So der Tenor der Kommentare am Stammtisch zur Eröffnungsrede des Bundespräsidenten bei den Bregenzer Festspielen. Und zum Inhalt seiner Rede, zu den Aussagen Van der Bellens kaum mehr als ein Schulterzucken. Allzu geläufig sind offenbar die immer gleichen Beschwörungen von Demokratie, Kompromissfähigkeit und Toleranz, die das Staatsoberhaupt bei irgendwelchen Festspieleröffnungen und anderen Sonntagsreden vernehmen lässt.
EINERSEITS ist ja nichts anderes zu erwarten. Der Bundespräsident kann ja schwerlich zum Bürgerkrieg aufrufen. Nicht einmal wenn es gegen die bösen Rechtspopulisten geht. Er muss ja für Toleranz, Demokratie und Rechtsstaat eintreten, wie es unsere Verfassung gebietet.
ANDERERSEITS ist es schon einigermaßen trostlos, wenn der Herr der Hofburg sich bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele wiederum mit den gleichen längst gehörten Gemeinplätzen begnügt. Diese könnte nämlich jede beliebige künstliche Intelligenz auch bieten.
Wie wäre es stattdessen mit grundsätzlichen und energischen Stellungnahmen zu aktuellen aber wirklich vitalen Problemen der Republik. Etwa zur Wehrdienstverlängerung, die unsere schwächelnde Bundesregierung nicht zu Stande bringt. Oder zur Repatriierung von gut hunderttausend Syrern, deren Asylgrund erloschen ist.
Aber das wäre eben zu viel verlangt.
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